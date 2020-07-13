Galatasaray'da hesaplar karıştı; Avrupa da tehlikede

Sarı-Kırmızılılar sezonun ilk yarısında beklentilerin uzağında kaldı ama ikinci bölümünde aldığı galibiyetlerle dolu dizgin zirveye yaklaştı.
Cim Bom tam şampiyonluk havasına girmişti ki koronavirüs salgını nedeniyle lige yaklaşık 3 ay ara verildi. Süper Lig heyecanı tekrar başladığında ise bambaşka bir Aslan vardı. Özellikle Muslera'nın daha ilk hafta Rize maçında bacağının kırılması, Galatasaray'a büyük darbe vurdu. Lig yeniden başladıktan sonra 6 maça çıkan Sarı-Kırmızılılar, 4 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Öncesinde de Sivas ve Beşiktaş ile yenişemeyen Cim Bom, son 43 senede ilk kez peş peşe 8 karşılaşmada da galibiyet yüzü göremedi. Lige zirve iddiasıyla dönen Galatasaray için şu anda Avrupa Ligi bileti almak bile tehlikeye girdi.
Cim Bom tam şampiyonluk havasına girmişti ki koronavirüs salgını nedeniyle lige yaklaşık 3 ay ara verildi. Süper Lig heyecanı tekrar başladığında ise bambaşka bir Aslan vardı. Özellikle Muslera'nın daha ilk hafta Rize maçında bacağının kırılması, Galatasaray'a büyük darbe vurdu. Lig yeniden başladıktan sonra 6 maça çıkan Sarı-Kırmızılılar, 4 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Öncesinde de Sivas ve Beşiktaş ile yenişemeyen Cim Bom, son 43 senede ilk kez peş peşe 8 karşılaşmada da galibiyet yüzü göremedi. Lige zirve iddiasıyla dönen Galatasaray için şu anda Avrupa Ligi bileti almak bile tehlikeye girdi.