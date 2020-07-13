Galatasaray'da hesaplar karıştı; Avrupa da tehlikede

Sarı-Kırmızılılar sezonun ilk yarısında beklentilerin uzağında kaldı ama ikinci bölümünde aldığı galibiyetlerle dolu dizgin zirveye yaklaştı.



Cim Bom tam şampiyonluk havasına girmişti ki koronavirüs salgını nedeniyle lige yaklaşık 3 ay ara verildi. Süper Lig heyecanı tekrar başladığında ise bambaşka bir Aslan vardı. Özellikle Muslera'nın daha ilk hafta Rize maçında bacağının kırılması, Galatasaray'a büyük darbe vurdu. Lig yeniden başladıktan sonra 6 maça çıkan Sarı-Kırmızılılar, 4 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Öncesinde de Sivas ve Beşiktaş ile yenişemeyen Cim Bom, son 43 senede ilk kez peş peşe 8 karşılaşmada da galibiyet yüzü göremedi. Lige zirve iddiasıyla dönen Galatasaray için şu anda Avrupa Ligi bileti almak bile tehlikeye girdi.







