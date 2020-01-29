Yabancı kontenjanı dolu olan G.Saray'da stoper arayışları sürüyor. Belhanda'yı Babel gibi Avrupa'da bir takıma kiralık göndermeyi planlayan sarı-kırmızılılar, kontenjanı açması halinde savunmasına takviye yapacak. Kadro dışı Nzonzi'nin Rennes'le anlaşması, G.Saray'ı rahatlattı.
Tedavi sürecindeki Luyindama'nın sözleşmesini askıya alacak Cimbom, bu hafta Nagatomo ile de yollarını ayıracak. Saracchi'yi bir buçuk yıllığına kiralayan Fatih Terim, yedek sol bek olarak Linnes'i düşündüğü için Nagatomo'nun gönderilmesine karar verdi.
Japon yıldız da düzenli forma giyeceği bir takıma gitmeyi kabul etti. Nagatomo, Florya'da takım arkadaşları ile vedalaşmaya başladı.
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Tedavi sürecindeki Luyindama'nın sözleşmesini askıya alacak Cimbom, bu hafta Nagatomo ile de yollarını ayıracak. Saracchi'yi bir buçuk yıllığına kiralayan Fatih Terim, yedek sol bek olarak Linnes'i düşündüğü için Nagatomo'nun gönderilmesine karar verdi.
Japon yıldız da düzenli forma giyeceği bir takıma gitmeyi kabul etti. Nagatomo, Florya'da takım arkadaşları ile vedalaşmaya başladı.
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