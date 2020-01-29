Yabancı kontenjanı dolu olan G.Saray'da stoper arayışları sürüyor. Belhanda'yı Babel gibi Avrupa'da bir takıma kiralık göndermeyi planlayan sarı-kırmızılılar, kontenjanı açması halinde savunmasına takviye yapacak.

Kadro

dışı Nzonzi'nin Rennes'le

anlaşması, G.Saray'ı rahatlattı.





Tedavi sürecindeki Luyindama'nın sözleşmesini askıya alacak Cimbom, bu hafta Nagatomo ile de yollarını ayıracak. Saracchi'yi bir buçuk yıllığına kiralayan Fatih Terim, yedek sol bek olarak Linnes'i düşündüğü için Nagatomo'nun gönderilmesine karar verdi

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Japon

yıldız da düzenli forma giyeceği

bir takıma gitmeyi kabul

etti.