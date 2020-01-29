Galatasaray'da her şey stoper için

Luyindama'nın sözleşmesini askıya alacak Cimbom, Nagatomo ile yollarını ayırıyor. Aslan, kontenjan boşalırsa stopere takviye yapacak

Haber; Sabah
Galatasaray'da her şey stoper için
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29 Ocak 2020 08:07
Yabancı kontenjanı dolu olan G.Saray'da stoper arayışları sürüyor. Belhanda'yı Babel gibi Avrupa'da bir takıma kiralık göndermeyi planlayan sarı-kırmızılılar, kontenjanı açması halinde savunmasına takviye yapacak. Kadro dışı Nzonzi'nin Rennes'le anlaşması, G.Saray'ı rahatlattı.

Tedavi sürecindeki Luyindama'nın sözleşmesini askıya alacak Cimbom, bu hafta Nagatomo ile de yollarını ayıracak. Saracchi'yi bir buçuk yıllığına kiralayan Fatih Terim, yedek sol bek olarak Linnes'i düşündüğü için Nagatomo'nun gönderilmesine karar verdi.

Japon yıldız da düzenli forma giyeceği bir takıma gitmeyi kabul etti. Nagatomo, Florya'da takım arkadaşları ile vedalaşmaya başladı.


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