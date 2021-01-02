Galatasaray'da her gol Omar Elabdellaoui için!

Galatasaray'da Antalyaspor maçında atılacak gol ve goller sonrası talihsiz bir olay yaşayan Omar Elabdellaoui'ye mesaj gönderilecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da her gol Omar Elabdellaoui için!
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02 Ocak 2021 10:42
Yeni yıla lider giren Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin yaşadığı talihsiz kaza Florya'da moralleri bozdu.

Malzemeciden futbolcuya kadar herkes Omar'ın durumunu merak ederken, teknik heyet de takımı Antalyaspor maçına konsantre etmekte zorlanacak. Omar'ın dışında tedavileri devam eden Feghouli, Etebo ve Babel ile cezalı Taylan Antalyalı kadroda olmayacak. Omar'ın yokluğunda sağ bekte Linnes forma giyecek.

HER GOL OMAR İÇİN

Galatasaraylı futbolcular hastanede yalnız bırakmadıkları Omar için bugün oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında da jest hazırlığında.

Gol atılması halinde tüm takım Omar'ın formasını havaya kaldıracak ve "Bizimlesin" mesajı verilecek.



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