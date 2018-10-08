  •  
    Ve Terim talimatı verdi, maaşa yüzde 500 zam!
  •  
    İşte F.Bahçe'nin yeni sponsoru! Açıklamıştı...
  •  
    Galatasaray düğmeye basıyor! Resmi teklif...
  •  
    Ali Koç: "Cocu kalacak" Wenger ve Blanc ise...
  •  
    Beşiktaş'ta Ljacic şoku!.. Sırbistan'dan haber var

Galatasaray'da hem hücum, hem savunma atıyor

Yaz döneminde santrafor transferi yapamayan Galatasaray'da savunma oyuncuları da skora katkı veriyor.

Galatasaray'da hem hücum, hem savunma atıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ekim 2018 10:57
Süper Lig'de Galatasaray bu sezon rakip filelere 16 gol attı. Bu 16 golün 5'i, savunmaya yönelik oynayan isimlerden geldi.

Sarı-Kırmızılılar'da şu ana kadar stoperlerden Maicon 1, Serdar Aziz 2, Fernando 1 ve son olarak Ryan Donk rakip filelere 1 gol attı.

Bir gol rakipten gelirken, kalan 10 golün altında ise hücum oyuncularının imzası vardı. Eren Derdiyok 3, Onyekuru 2, Emre Akbaba 2, Garry Rodrigues 2 ve Sinan Gümüş de ligde 1 kez gol sevinci yaşadı.

Bu arada Cim Bom, kalesinde ise 9 gol gördü.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için