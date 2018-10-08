Galatasaray'da hem hücum, hem savunma atıyor

Süper Lig'debu sezon rakip filelere 16 gol attı. Bu 16 golün 5'i, savunmaya yönelik oynayan isimlerden geldi.Sarı-Kırmızılılar'da şu ana kadar stoperlerden Maicon 1, Serdar Aziz 2, Fernando 1 ve son olarak Ryan Donk rakip filelere 1 gol attı.Bir gol rakipten gelirken, kalan 10 golün altında ise hücum oyuncularının imzası vardı. Eren Derdiyok 3, Onyekuru 2, Emre Akbaba 2, Garry Rodrigues 2 ve Sinan Gümüş de ligde 1 kez gol sevinci yaşadı.Bu arada Cim Bom, kalesinde ise 9 gol gördü.