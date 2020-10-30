Galatasaray'da hedef Yunus Mallı!

Faslı yıldızı Belhanda'dan verim alamayan G.Saray, ocak ayında Wolfsburg'lu Yunus Mallı imzalayacak.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da hedef Yunus Mallı!
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30 Ekim 2020 12:48
Süper Lig'de son haftalarda düşüşe geçen Galatasaray ara transfer döneminde sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

On numara pozisyonunda forma giyen Youness Belhanda'dan verim alamayan ve Faslı yıldızın durumunu masaya yatıracak olan sarı-kırmızılı yönetim, arayışlarını Almanya'ya çevirdi. Cim-Bom, Wolfsburg'da forma giyen milli yıldız Yunus Mallı'yı transfer etmek için harekete geçti.

F.BAHÇE DE TALİP OLMUŞTU

Oyuncunun sözleşmesinin bitecek olması sebebiyle bonservisinde indirim isteyecek olan Aslan, yıldız oyuncu ile de önümüzdeki günlerde bir görüşme yapmayı planlıyor. 28 yaşındaki on numaraya yaz transfer döneminde F.Bahçe'de talip olmuş ancak transfer gerçekleşmemişti.



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