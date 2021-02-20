Galatasaray'da hedef seriyi 7 maça çıkarmak

Süper Lig'de Alanyaspor deplasmanına çıkacak Galatasaray, zorlu maçta mutlak galibiyet istiyor.

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Galatasaray'da hedef seriyi 7 maça çıkarmak
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20 Şubat 2021 10:05
Ligdeki son yenilgisini 19. haftadaki Beşiktaş derbisinde yaşayan Sarı-Kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 karşılaşmadan da 3 puan çıkardı.

Galatasaray, bu süreçte Denizlispor, Yeni Malatya, Gaziantep, Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı mağlup etti.

Sarı-krımızılılarda hedef, Alanya deplasmanında seriyi 7 maça çıkarmak.



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