Galatasaray'da hedef seriyi 7 maça çıkarmak

Ligdeki son yenilgisini 19. haftadaki Beşiktaş derbisinde yaşayan Sarı-Kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 karşılaşmadan da 3 puan çıkardı.
Galatasaray, bu süreçte Denizlispor, Yeni Malatya, Gaziantep, Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı mağlup etti.
Sarı-krımızılılarda hedef, Alanya deplasmanında seriyi 7 maça çıkarmak.
Galatasaray, bu süreçte Denizlispor, Yeni Malatya, Gaziantep, Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı mağlup etti.
Sarı-krımızılılarda hedef, Alanya deplasmanında seriyi 7 maça çıkarmak.