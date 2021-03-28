Galatasaray'da hedef aynı ikili: Kenan-Kaan!

İki sezondur Galatasaray'ın gündemine gelen Kaan Ayhan ve Kenan Karaman yine listenin üst sıralarında... Sassuolo'da istediği şansı bulamayan Kaan, Galatasaray'a gelmeye sıcak bakarken, Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesi sona erecek Kenan'la da görüşmeler başlayacak.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da hedef aynı ikili: Kenan-Kaan!
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28 Mart 2021 11:35
Önümüzdeki sezon daha güçlü ve daha alternatifli bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray transfer çalışmalarına şimdiden başlamıştı.

Stoper, sol bek, kanat ve forvet arayışında olan Sarı- Kırmızılılar'ın gündemine iki joker isim girdi. Geçtiğimiz sezon da transferleri için devreye girilen Kaan Ayhan ile Kenan Karaman için yeniden bir çalışma başlatılacak.

Galatasaray'ı istediğini söylemişti

Sağ bek, stoper ve ön libero olarak görev yapabilen Kaan Ayhan sezon başında yolunu tuttuğu Sassuolo'da istediği süreleri bulamıyor. 26 yaşındaki oyuncu da daha önceden teklif aldığı Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.

Kenan'ın da Düsseldorf'la sözleşmesi sona erecek. Daha önce de Alman temsilcisinin yönetimine Galatasaray'a gitmek istediğini söyleyen milli oyuncu ile pazarlıklar kısa sürede başlayacak. 



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