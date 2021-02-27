Galatasaray'da hedef 8 günde 9 puan!

Galatasaray'da yoğun ve sıkışık takvimden kayıpsız ayrılmanın hesaplarını yaparken, teknik heyet de 8 gün içerisinde oynanacak üç karşılaşmadan da galibiyet hedefliyor.



Erzurumspor, Ankaragücü ve Sivas ile 8 günde 3 maça çıkacak olan sarı-kırmızılılar, bu sürecin kayıpsız geçilmesi durumunda rakipleri önünde ciddi bir avantaj sağlamış olacak. Üstelik, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un olası puan kayıpları, Galatasaray'a artı bir avantaj getirecek.



