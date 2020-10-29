Galatasaray'da hedef 3'te 3

Galatasaray sezona Fatih Terim'in doğru taktik ve oyuncu seçimiyle müthiş başlamıştı. İçeride 0-0 biten Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayan düşüş ligde Kasımpaşa ve Alanyaspor yenilgileriyle sürmüştü. Avrupa'da da Rangers'a yenilerek elenen Aslan'da işler kötüye giderken BB Erzurumspor deplasmanında alınan galibiyet yüzleri güldürmüştü. Galatasaray'da hedef şimdi seri yakalayarak başarıyı istikrarlı hale getirebilmek.



MAÇ MAÇ BAKACAK



Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim maç maç önlerine bakacaklarını ve öğrencilerine sadece Ankaragücü karşılaşmasını düşünmelerini istedi.



Deneyimli hoca önce Başkent ekibini ardından da Sivasspor mücadelesini kazanarak camiayı yeniden bir çatı altında kenetlemeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılar, 3 ayaktan ilkini kazanmıştı. İki maçı daha alarak Alanyaspor ve Fenerbahçe'nin sürüklediği zirve mücadelesi içinde kalmak istiyor..



