Galatasaray, Rize yenilgisiyle kendi kendisini ateşe attı. Ama her şey de bitmiş değil. Daha önünde 10 maç var ve şampiyonluk kadar Şampiyonlar Ligi hedefi de ortada duruyor.



Öteki taraftan da sarı-kırmızılıların önünde oldukça zorlu bir fikstür var. Galatasaray milli maç dönüşü Hatayspor'a konuk olacak.



Ardından ilk yarıda yenildiği Karagümrük'le oynayacak. Her Galatasaray maçında ekstra işler yapan Ünal Karaman'ın Göztepe'si ile deplasmanda karşılaşacak. Daha sonra Trabzonspor'u ağırlayacak. Antalya deplasmanı ile 5 haftalık periyot tamamlanacak. Bu maçlarda alınacak sonuçlar Aslan'ın hedefini de belirleyecek.



10 PUAN TOPLADI



Galatasaray sezonun ilk yarısında Hatay, Göztepe ve Trabzonspor'u yenmişti. Karagümrük'e mağlup olurken, Antalya ile berabere kalmıştı. Bu süreçte 10 puan toplayan Cimbom'un bu kez nasıl bir performans ortaya koyacağı merak konusu.



