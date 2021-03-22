Galatasaray'da hedef 10'da 10 ama fikstür çok zorlu

Galatasaray, Rize yenilgisiyle kendi kendisini ateşe attı. Ama her şey de bitmiş değil. Daha önünde 10 maç var ve şampiyonluk kadar Şampiyonlar Ligi hedefi de ortada duruyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da hedef 10'da 10 ama fikstür çok zorlu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mart 2021 10:17
Galatasaray, Rize yenilgisiyle kendi kendisini ateşe attı. Ama her şey de bitmiş değil. Daha önünde 10 maç var ve şampiyonluk kadar Şampiyonlar Ligi hedefi de ortada duruyor.

Öteki taraftan da sarı-kırmızılıların önünde oldukça zorlu bir fikstür var. Galatasaray milli maç dönüşü Hatayspor'a konuk olacak.

Ardından ilk yarıda yenildiği Karagümrük'le oynayacak. Her Galatasaray maçında ekstra işler yapan Ünal Karaman'ın Göztepe'si ile deplasmanda karşılaşacak. Daha sonra Trabzonspor'u ağırlayacak. Antalya deplasmanı ile 5 haftalık periyot tamamlanacak. Bu maçlarda alınacak sonuçlar Aslan'ın hedefini de belirleyecek.

10 PUAN TOPLADI

Galatasaray sezonun ilk yarısında Hatay, Göztepe ve Trabzonspor'u yenmişti. Karagümrük'e mağlup olurken, Antalya ile berabere kalmıştı. Bu süreçte 10 puan toplayan Cimbom'un bu kez nasıl bir performans ortaya koyacağı merak konusu. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.