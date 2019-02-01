İŞTE TERİM'İN İHTİMALLERİ

Galatasaray transferin son saatlerindeve'tı transfer ederek adeta gövde gösterisi yaptı.Sarı-kırmızılı takımın bu transferlerinin ardından teknik direktör Fatih Terim'in yeni 11'ini nasıl kuracağı ve sarı-kırmızılıların UEFA kadrosunu nasıl oluşturucağı merak ediliyor. Terim, kurallar gereği UEFA listesinde 3 değişiklik yapabilecek.Galatasaray'daile, takımdan ayrılmasının ardından iki isim otomatik olarak UEFA kadrosundan da çıkmış oldu. Ayrıca kadro dışı durumda olanda sarı-kırmızılıların UEFA listesinden çıkarılacak.Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan 18 yaşındaki Ozan Kabak, kulüp altyapısından yetiştiği ve en az 2 yıl kulüpte yer aldığı için B listesine yazılarak Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmişti. Ozan'ın ayrılığı sonrası yine B listesine 1997 ve sonrası doğumlu, en az 2 yıl kulüpte bulunan isimler sınır olmadan eklenebilecek. Bu değişiklik, mevcut 3 hakkın 2'ye düşmesine neden olmayacak.UEFA kadrosunda maksimum 3 değişiklik yapma hakkı olması nedeniyle; teknik direktör Fatih Terim'invedörtlüsünden hangi üçünü kadroya yazacağı tartışma yarattı.Fatih Terim hangi kararı verirse versin, Marcao, Christian Luyindama, Kostas Mitroglou ve Mbaye Diagne'den biri UEFA kadrosunda yer almayacak.DiagneKostasMarcaoLuyindamaDiagneKostasLuyindamaMarcaoDiagneMarcaoLuyindamaKostas