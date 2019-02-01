Galatasaray transferin son saatlerinde Mbaye Diagne, Kostas Mitrogou ve Christian Luyindama'tı transfer ederek adeta gövde gösterisi yaptı.
Sarı-kırmızılı takımın bu transferlerinin ardından teknik direktör Fatih Terim'in yeni 11'ini nasıl kuracağı ve sarı-kırmızılıların UEFA kadrosunu nasıl oluşturucağı merak ediliyor. Terim, kurallar gereği UEFA listesinde 3 değişiklik yapabilecek.
GARRY, SERDAR VE EREN YOK!
Galatasaray'da Garry Rodrigues ile Serdar Aziz, takımdan ayrılmasının ardından iki isim otomatik olarak UEFA kadrosundan da çıkmış oldu. Ayrıca kadro dışı durumda olan Eren Derdiyok da sarı-kırmızılıların UEFA listesinden çıkarılacak.
OZAN KABAK'IN AYRILIŞI VE O DETAY
Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan 18 yaşındaki Ozan Kabak, kulüp altyapısından yetiştiği ve en az 2 yıl kulüpte yer aldığı için B listesine yazılarak Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmişti. Ozan'ın ayrılığı sonrası yine B listesine 1997 ve sonrası doğumlu, en az 2 yıl kulüpte bulunan isimler sınır olmadan eklenebilecek. Bu değişiklik, mevcut 3 hakkın 2'ye düşmesine neden olmayacak.
4 YENİDEN, HANGİ 3'Ü YAZILACAK?
UEFA kadrosunda maksimum 3 değişiklik yapma hakkı olması nedeniyle; teknik direktör Fatih Terim'in Marcao, Christian Luyindama, Kostas Mitroglou ve Mbaye Diagne dörtlüsünden hangi üçünü kadroya yazacağı tartışma yarattı.
Fatih Terim hangi kararı verirse versin, Marcao, Christian Luyindama, Kostas Mitroglou ve Mbaye Diagne'den biri UEFA kadrosunda yer almayacak.
İŞTE TERİM'İN İHTİMALLERİ
A PLANI
Diagne
Kostas
Marcao
Dışarıda: Luyindama
B PLANI
Diagne
Kostas
Luyindama
Dışarıda: Marcao
C PLANI
Diagne
Marcao
Luyindama
Dışarıda: Kostas
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Sarı-kırmızılı takımın bu transferlerinin ardından teknik direktör Fatih Terim'in yeni 11'ini nasıl kuracağı ve sarı-kırmızılıların UEFA kadrosunu nasıl oluşturucağı merak ediliyor. Terim, kurallar gereği UEFA listesinde 3 değişiklik yapabilecek.
GARRY, SERDAR VE EREN YOK!
Galatasaray'da Garry Rodrigues ile Serdar Aziz, takımdan ayrılmasının ardından iki isim otomatik olarak UEFA kadrosundan da çıkmış oldu. Ayrıca kadro dışı durumda olan Eren Derdiyok da sarı-kırmızılıların UEFA listesinden çıkarılacak.
OZAN KABAK'IN AYRILIŞI VE O DETAY
Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan 18 yaşındaki Ozan Kabak, kulüp altyapısından yetiştiği ve en az 2 yıl kulüpte yer aldığı için B listesine yazılarak Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmişti. Ozan'ın ayrılığı sonrası yine B listesine 1997 ve sonrası doğumlu, en az 2 yıl kulüpte bulunan isimler sınır olmadan eklenebilecek. Bu değişiklik, mevcut 3 hakkın 2'ye düşmesine neden olmayacak.
4 YENİDEN, HANGİ 3'Ü YAZILACAK?
UEFA kadrosunda maksimum 3 değişiklik yapma hakkı olması nedeniyle; teknik direktör Fatih Terim'in Marcao, Christian Luyindama, Kostas Mitroglou ve Mbaye Diagne dörtlüsünden hangi üçünü kadroya yazacağı tartışma yarattı.
Fatih Terim hangi kararı verirse versin, Marcao, Christian Luyindama, Kostas Mitroglou ve Mbaye Diagne'den biri UEFA kadrosunda yer almayacak.
İŞTE TERİM'İN İHTİMALLERİ
A PLANI
Diagne
Kostas
Marcao
Dışarıda: Luyindama
B PLANI
Diagne
Kostas
Luyindama
Dışarıda: Marcao
C PLANI
Diagne
Marcao
Luyindama
Dışarıda: Kostas
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