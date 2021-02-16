Galatasaray'da Hamilton'un sözleşmesi feshedildi

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Galatasaray'da Alex Hamilton'un sözleşmesi feshedildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Hamilton'un sözleşmesi feshedildi
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16 Şubat 2021 21:14
Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımı oyuncusu Alex Hamilton'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sezon başında takımımıza katılan George Alexander Hamilton ile kulübümüzün arasındaki sözleşme karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir."

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