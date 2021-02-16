Galatasaray'da Hamilton'un sözleşmesi feshedildi

Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımı oyuncusu Alex Hamilton'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.Doğru sinyallerle yatırımcılarına kazanç sağlayan tek platform! Günün en çok kazandıran hisse senedi! Tıklayın!
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Sezon başında takımımıza katılan George Alexander Hamilton ile kulübümüzün arasındaki sözleşme karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir."
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Sezon başında takımımıza katılan George Alexander Hamilton ile kulübümüzün arasındaki sözleşme karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir."