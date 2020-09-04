Galatasaray'da Hakan Balta sürprizi

Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Balta, teknik direktör Fatih Terim'in talebi ve yönetimin onayı ile sarı kırmızılı kulüpte göreve başladı.
Ancak beklenenin aksine Hakan Balta, Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevi yapmayacak. Hakan Balta, sarı kırmızılı kulüpte idari heyette görev alacak.
Galatasaray'ın eski kaptanı, Futbol Direktörü Şükrü Hanedar ile birlikte mesai harcayacak.
Ancak beklenenin aksine Hakan Balta, Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevi yapmayacak. Hakan Balta, sarı kırmızılı kulüpte idari heyette görev alacak.
Galatasaray'ın eski kaptanı, Futbol Direktörü Şükrü Hanedar ile birlikte mesai harcayacak.