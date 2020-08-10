Galatasaray'da gündem yine Gaston Ramirez!

CAGLIARI DE PEŞİNE DÜŞTÜ

GEMİLERİ YAKTI

Galatasaray'da tüm planlar Younes Belhanda'nın takımdan ayrılması üzerine yapılmaya başladı. Son dönemde kulüp ve oyuncu cephesinden gelen haberler de bu duruma işaret ediyor. Faslı oyuncu kendisine kulüp ararken sarı-kırmızılı ekip de 10 numara adaylarını belirlemeye başladı. Bunlardan birisi Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Mario Götze...Bonservisi elinde olması nedeniyle birçok kulübün Alman futbolcu ile ilgilenmesi Galatasaray'ın işini zorlaştırıyor. Cimbom'un bu nedenle Sampdoria'dan Gaston Ramirez'i de listesine aldığı belirtiliyor.Son olarak Corriere Dello Sport, Cagliari'nin yeni teknik direktörü Di Francesco'nun Sampdoria'dan Gaston Ramirez'i istediğini yazdı. Gazetenin iddiasına göre Torino'nun da takip ettiği ayrıca BAE ve Katar'dan da bazı takımların teklif götürdüğü 29 yaşındaki 10 numara için Galatasaray'ın büyük bir ilgisi var. Ramirez de vatandaşı Fernando Muslera'nın forma giydiği Galatasaray'ın yapacağı muhtemel bir teklife sıcak bakıyor. Sampdoria ve menajeriyle görüşmelerin başladığı ifade ediliyor. Gaston Ramirez'in bir yıl daha anlaşması bulunuyor ve Fatih Terim, oyuncunun mutlaka alınmasını istiyor.Southampton'ın, 2012'nin Ağustos ayında 15.2 milyon euro karşılığında İtalya'nın Bologna ekibinden transfer ettiği Ramirez'in menajeri Pablo Betancourt, teknik direktör Mauricio Pochettino ile pek anlaşamayan ve fazla şans bulamayan futbolcusunun, teklifleri değerlendirmek istediğini söyledi.