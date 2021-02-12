Galatasaray'da gözler yine Muhamed'de

Galatasaray'a transfer olduktan sonra çıktığı 3 maçta 3 gol atan Mustafa Muhammed, sezonun en kritik dönemine girilirken takımın hücumdaki en önemli kozu haline geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da gözler yine Muhamed'de
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12 Şubat 2021 11:28
Fizik gücü, mücadelesi, etkili vuruşlarıyla fark yaratan 23 yaşındaki Mısırlı, bir anda Terim'in prensi haline geldi.

Kasımpaşa karşısında da ilk 11'de oynayacak olan Muhammed'i skora daha da yakınlaştırmak isteyen Fatih hoca, oyun düzeninde bazı güncellemeler yapacak.

Muhammed'i ona yakın bir isimle destekleyerek, stoper markajından kurtarmayı düşünen Terim, kenarlardan yapılacak etkili ortalarla Mısırlı yıldızın santrfor özelliklerini ortaya çıkarmaya çalışacak. 



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