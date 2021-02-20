Galatasaray'da gözler Mustafa Muhammed'de

Galatasaray forması giydiği 4 maçta 4 gol atarak Türkiye kariyerine müthiş bir başlangıç yapan Mustafa Muhammed, bugünkü Alanya deplasmanında da takımın en önemli kozu olacak.



Mısırlı forvet, Alanya'ya 3-2 yenildikleri kupa mücadelesinde de Gedson'la birlikte birer gol atmıştı.



Sarı-kırmızılı teknik heyet ve taraftarlar, Mustafa Muhammed'in Alanya deplasmanında da fileleri havalandırmasını bekliyor.



