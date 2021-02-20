Galatasaray'da gözler Mustafa Muhammed'de

Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da gözler yine Mustafa Muhammed'de...

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Galatasaray'da gözler Mustafa Muhammed'de
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20 Şubat 2021 10:13
Galatasaray forması giydiği 4 maçta 4 gol atarak Türkiye kariyerine müthiş bir başlangıç yapan Mustafa Muhammed, bugünkü Alanya deplasmanında da takımın en önemli kozu olacak.

Mısırlı forvet, Alanya'ya 3-2 yenildikleri kupa mücadelesinde de Gedson'la birlikte birer gol atmıştı.

Sarı-kırmızılı teknik heyet ve taraftarlar, Mustafa Muhammed'in Alanya deplasmanında da fileleri havalandırmasını bekliyor.



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