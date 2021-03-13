Galatasaray'da gözler Fatih Terim'de!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Younes Belhanda'nın gönderilmesiyle ilgili yapacağı konuşma merak ediliyor.

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Galatasaray'da gözler Fatih Terim'de!
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13 Mart 2021 12:12
Younes Belhanda
Younes Belhanda
Galatasaray
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Kayserispor maçı öncesi ve sonrasında, sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda'nın durumuyla ilgili sıkıntısını dile getirmesi bekleniyor.

Onay vermediği halde Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesi, teknik direktör Fatih Terim cephesinde hiç hoş karşılanmadı. Tecrübeli hocanın, bugünkü Kayserispor maçı öncesi ve sonrasında, Faslı yıldızın durumuyla ilgili canlı yayınlarda neler söyleyeceği merak ediliyor.

İki haftadır galibiyet yok

Süper Lig'in son 2 haftasında Ankaragücü'ne yenilip Sivasspor'la berabere kalan Galatasaray, zirve yarışında ciddi bir yara aldı. Sarı-Kırmızılılar, Kayseri karşısında kötü gidişe 'dur' demeyi hedefliyor.



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