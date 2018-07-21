Galatasaray'da gözler Belhanda'da

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Tarihinin en büyük revizyonlarından birini geçen yaz gerçekleştiren Galatasaray, birçok badirenin atlatıldığı ve sıkıntıların yaşandığı sezonda ipi göğüslemeyi başarmıştı.Geçen yılın en dikkat çekilen isimlerinden biri de 8 milyon avro bonservis bedeliyle Florya'ya getirilen Younes Belhanda'ydı. Sarı-kırmızılı kulübün tarihine adını altın harflerle yazdıran Wesley Sneijder'den sonra 10 numarayı sırtına geçiren Belhanda'dan beklenti dolayısıyla çok büyüktü.Faslı yıldız 3 gol 8 asistle tamamladığı sezonda şampiyonlukta önemli rol oynasa da beklentileri tam olarak karşılaşmamıştı; çünkü ondan daha çok sorumluluk alması, yeri geldiğinde kilidi açan oyuncu olması bekleniyordu... Dünya Kupası'nın ardından iznini yarıda kesip kampa katılan Belhanda Terim'le yaptığı görüşmeden sonra bambaşka bir kimliğe büründü.İsviçre kampının ortasında çalışmalara katılan 28 yaşındaki futbolcunun fiziksel olarak arkadaşlarından hiçbir eksiği bulunmazken, istek, arzu ve hırsıyla da kampın göze batan ismi oldu. Yaptığı sohbetlerde Belhanda'dan beklentilerini anlatan ve kendisine güvendiğini söyleyen Terim, terapi seansının karşılığını alacak gibi görünüyor. Fiziksel gücünün zirvelerinde olan Faslı futbolcu yapılan sürat koşularında da en önde geldi. Belhanda'nın antrenman performansları, sürekli orta alan kurgusu üzerinde düşünen teknik direktör Fatih Terim'i umutlandırdı. Belhanda'yla görüşen Terim, kendisini Fernando ya da Donk ile 8 numara pozisyonunda da oynatmayı planladığını oyuncusuna iletirken antrenmanlarda da bunun sinyallerini verdi.