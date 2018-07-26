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Galatasaray'da Gomis bilmecesi!

Galatasaray'da ücretine zam talebi kabul edilmediği için kampta mutsuz görünen Gomis'in Sakarya'ya getirilmemesi kafaları karıştırdı.

Kaynak: Milliyet
Galatasaray'da Gomis bilmecesi!
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26 Temmuz 2018 06:05
Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor.

Ücretine zam talebi kabul edilmediği için kampta mutsuz görünen Fransız forvetin Sakarya'ya getirilmemesi kafaları karıştırdı. Futbolcunun ağırlarını sebep göstererek kafileye katılmadığı öğrenildi.

İki gündür kulüp resmi sitesinden paylaşılan antrenman fotoğraflarında yer verilmeyen tecrübeli oyuncuyla ilgili sorunun tırmanarak devam ettiği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı yönetim, futbolcunun menajeri Mendy'ye geçtiğimiz günlerde rest çekerek çıkarılan transfer haberlerinden rahatsızlığını dile getirmişti.

Galatasaray ile Gomis arasındaki ipler Fransız futbolcu cephesinde geri adım olmazsa kopabilir.



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