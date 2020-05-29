Galatasaray'da geri dönüş; Taffarel

Galatasaray'da Hasan Şaş'ın teknik ekipten ayrılmasıyla başlayan değişim sezon sonu da sürecek.

Haber; Sabah
Galatasaray'da geri dönüş; Taffarel
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29 Mayıs 2020 13:50
Fatih Terim'in ekibinde Hasan Şaş'ın ayrılması ile başlayan değişim sezon sonu da devam edecek. 

Ümit Davala ile de yolları ayıracak olan Galatasaray'da Elmander ve Riera'nın gelecek sezon kadroya dahil olmasına kesin gözle bakılıyor. Ayrıca kaleci antrenörü olarak da Taffarel'in yeniden Galatasaray ile anlaştığı ve bu defa ailesi ile birlikte İstanbul'a geleceği öğrenildi. Brezilyalı yıldız ismin göreve başlaması ile birlikte Fadıl Koşutan da boşa çıkacak.

Cimbom'un eski oyuncusu Tomas Ujfalusi'yle de temas halinde olduğu belirtiliyor.

 

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