Galatasaray'da gençlik aşısı tuttu.



Sakat, cezalı ve hasta oyuncular nedeniyle Göztepe deplasmanında Halil ve Kerem gibi isimlere şans veren teknik direktör Fatih Terim, genç takımın temposundan ve performansından memnun kaldı.



Özellikle 3 gol atarak hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu ile yine forvette oldukça etkili bir görüntü sergileyen Halil Dervişoğlu dikkatleri çekerken, "genç ve dinamik" kadro göz doldurdu. Sarı-kırmızılılarda 23 yaşındaki Kerem ile 21 yaşındaki Halil'in yanı sıra, Göztepe deplasmanında Marcao (24), Saracchi (22), Emre Kılınç (26), Taylan Antalyalı (25), Gedson Fernandes (21), Luyindama (26) gibi genç isimler forma giydi.



Galatasaray'da böylece Muslera, Feghouli ve Şener Özbayraklı dışında forma giyen futbolcular 26 yaş veya altında oldu. Bu gençlik aşısının işe yaradığını gören ve tempolu oyunda ısrar etme kararı alan Terim; Halil ve Kerem gibi gençleri oynatmaya devam edecek.



