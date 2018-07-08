Galatasaray'da gençlere gün doğdu

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sözleşmesi sona eren futbolcuların fazlalığı, sakatlığı nedeniyle takıma katılamayanlar ve Dünya Kupası'nda yer alanlar fazla olunca İsviçre kampında gençlere şans doğdu.Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla dün Zürih'e giden ve ilk çalışmasını dün akşam gerçekleştiren sarı-kırmızılılarda tam 8 genç futbolcu, ağabeyleriyle birlikte kampta yer aldı.Burnundan nefes almasını kolaylaştırmak üzere ameliyat geçiren Belhanda ile Dünya Kupası'nda yer alan Muslera ile Nagatomo izinleri tamamlandıktan sonra takımdaki yerlerini alacak. Yurt dışında bulunan Bafetimbi Gomis ise kafileye İsviçre'de katılacak.Cim-Bom'un gelecek sezon takımda düşünmediği Tarık Çamdal ile İstanbul'daki çalışmalarda sakat olduğu belirtilen Tolga Ciğerci, İsviçre kampının kadrosunda yer almadı.