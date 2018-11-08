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Galatasaray'da genç Celil Yüksel'e büyük şans!

Galatasaray'da eksikler Kayserispor maçı öncesi keyifleri kaçırdı. Genç futbolcu Celil Yüksel'e ise şans doğdu.

Kaynak: Milliyet
Galatasaray'da genç Celil Yüksel'e büyük şans!
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08 Kasım 2018 04:38
Galatasaray'da eksikler Kayserispor maçı öncesi keyifleri kaçırdı. Dar kadronun yanı sıra, sakatlık ve cezalı oyuncular, Kayseri maçı öncesi Fatih Terim ve ekibini zor duruma soktu.

Nagatomo, Emre Akbaba, Fernando ve Eren Derdiyok'un sakatlığının bulunduğu Cim-Bom'da PFDK'ya sevk edilen Ndiaye, Donk, Rodrigues ve Mariano'nun durumu keyifleri kaçırdı.

Terim eksikler nedeniyle orta alanda genç futbolcu Celil Yüksel'i oynatma kararı aldı.

Geçen yıl profesyonel sözleşme yapılan genç futbolcu, Selçuk İnan'la beraber orta alanda forma giyecek.

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