'Galatasaray'da gelmiş geçmiş, en kötü on numara Belhanda'

Süper Lig'de 29. haftanın önemli maçında Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.



"GELMİŞ GEÇMİŞ EN KÖTÜ 10 NUMARA"



Belhanda, Başakşehir maçında taraftarı çileden çıkardı. Faslı yıldıza sosyal medyadan ağır eleştiriler yapıldı. İşte bazıları:



* Galatasaray'da gelmiş geçmiş, en kötü on numara giyen topçu Belhanda'dır.



* Koskoca Galatasaray'ın 10 numarası Belhanda'ya emanet edildiyse vay halimize.



* Belhanda uzun süre görüşmeyelim birader, nereye gideceksen git artık.



* Belhanda bizi bitirdin.



* Belhanda kalırsa kimse kombine almaz.



AYRILIĞI AN MESELESİ



Galatasaraylı Younes Belhanda ile yollar kesin olarak ayrılıyor. France Football, Belhanda'nın Suudi Arabistan'a transferinin an meselesi olduğunu yazdı. Daha önce adı Bafetimbi Gomis'in de formasını giydiği Al-Hilal takımıyla anılan Belhanda için Al-Nassr da resmen devreye girdi. Al-Nassr yetkilileri transfer görüşmeleri yapmak için sarı-kırmızılılardan izin alarak 30 yaşındaki 10 numaranın menajeriyle temas kurdu. En az 7 milyon Euro gelir beklenen Belhanda transferinin önümüzdeki günlerde resmen netlik kazanması bekleniyor. Böylelikle Galatasaray, bonuslarla birlikte yaklaşık 4 milyon Euro kazanan Faslı'nın maliyetinden kurtulmuş olacak.