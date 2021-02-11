Galatasaray'da Gedson, ilk maçında attı

Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes, sarı-kırmızılı formayı terlettiği ilk maçında gol attı.
Müsabakaya yedekler arasında başlayan 22 yaşındaki Portekizli futbolcu, 66. dakikada Younes Belhanda'nın yerine oyuna dahil oldu.
Genç oyuncu, karşılaşmanın 90+4. dakikasında Galatasaray adına 2. golü kaydederek ilk resmi müsabakasında gol sevinci yaşadı.
Müsabakaya yedekler arasında başlayan 22 yaşındaki Portekizli futbolcu, 66. dakikada Younes Belhanda'nın yerine oyuna dahil oldu.
Genç oyuncu, karşılaşmanın 90+4. dakikasında Galatasaray adına 2. golü kaydederek ilk resmi müsabakasında gol sevinci yaşadı.