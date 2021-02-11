Galatasaray'da Gedson, ilk maçında attı

Galatasaray'ın yeni transferi Gedson, ilk kez maç kadrosunda yer aldı ve golünü attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Gedson, ilk maçında attı
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11 Şubat 2021 00:12
Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes, sarı-kırmızılı formayı terlettiği ilk maçında gol attı.

Müsabakaya yedekler arasında başlayan 22 yaşındaki Portekizli futbolcu, 66. dakikada Younes Belhanda'nın yerine oyuna dahil oldu.

Genç oyuncu, karşılaşmanın 90+4. dakikasında Galatasaray adına 2. golü kaydederek ilk resmi müsabakasında gol sevinci yaşadı.



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