Galatasaray'da Gedson ilk kez kadroda

Galatasaray'ın devre arası transferlerinden Gedson Fernandes, ilk kez bir maçın kadrosunda yer aldı.
Yedlin gibi ara transfer döneminin son gününde kadroya dahil edilen Portekizli futbolcu, İngiltere'deyken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle bir süre karantinada kaldı.
Yedlin gibi ara transfer döneminin son gününde kadroya dahil edilen Portekizli futbolcu, İngiltere'deyken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle bir süre karantinada kaldı.