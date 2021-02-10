Galatasaray'da Gedson ilk kez kadroda

Galatasaray'ın yeni transferi Gedson, ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Gedson ilk kez kadroda
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10 Şubat 2021 21:42
Galatasaray'ın devre arası transferlerinden Gedson Fernandes, ilk kez bir maçın kadrosunda yer aldı.

Yedlin gibi ara transfer döneminin son gününde kadroya dahil edilen Portekizli futbolcu, İngiltere'deyken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle bir süre karantinada kaldı.



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