Galatasaray'da Gedson formasına kavuşuyor

Galatasaray'da Gedson Fernandes Alanyaspor ile oynanacak Türkiye Kupası maçında kadroya alınacak.

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Galatasaray'da Gedson formasına kavuşuyor
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09 Şubat 2021 11:52
Galatasaray, Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes'e de kavuştu. Koronavirüsü atlatan Portekizli futbolcunun, üst üste üç Covid-19 testi negatif sonuç verirken, akciğer filmi de temiz çıktı. İngiltere'den gelen ve takıma katılan Gedson'un karantina süresi de sona erdi. Dün takımla idmanlara başlayan genç futbolcu, Alanyaspor ile oynanacak Türkiye Kupası maçında kadroya alınacak. Onyekuru, Mohomed ve Yedlin gibi Gedson'un da Galatasaray'a güç katması bekleniyor.

Fatih Terim'in Gedson'u maç kadrosuna dahil etmesi ve maçın ikinci devresinde şans vermesi muhtemel görünüyor

83 NUMARAYI SEÇTİ

Galatasaray'ın Benfica'dan yarım sezonluğuna kiraladığı Gedson Fernandes'in 83 numaralı forma ile mücadele edeceğini açıklandı. Portekizli yıldız, kulübün sosyal medya hesaplarından bu sezon mücadele edeceği formayla ile poz verdi.



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