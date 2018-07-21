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Galatasaray'da Garry Rodrigues şoku!

Hazırlık maçında Valencia ile karşılaşan Galatasaray'da Garry Rodrigues sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'da Garry Rodrigues şoku!
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21 Temmuz 2018 19:15
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında La Liga ekibi Valencia ile karşılaşan Galatasaray'a kötü haber geldi.

Valencia maçında sakatlık geçiren Garry Rodrigues, oyuna devam edemedi ve 39. dakikada saha kenarına alındı.

Oyundan çıkarken zorlandığı görülen yıldız futbolcu yerine Sinan Gümüş dahil oldu.

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