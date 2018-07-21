Galatasaray'da Garry Rodrigues şoku!

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında La Liga ekibi Valencia ile karşılaşan Galatasaray'a kötü haber geldi.
Valencia maçında sakatlık geçiren Garry Rodrigues, oyuna devam edemedi ve 39. dakikada saha kenarına alındı.
Oyundan çıkarken zorlandığı görülen yıldız futbolcu yerine Sinan Gümüş dahil oldu.
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Valencia maçında sakatlık geçiren Garry Rodrigues, oyuna devam edemedi ve 39. dakikada saha kenarına alındı.
Oyundan çıkarken zorlandığı görülen yıldız futbolcu yerine Sinan Gümüş dahil oldu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın