Galatasaray'da galibiyet izni 3 gün

Antalyaspor karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından milli araya moralli giren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, öğrencilerine 3 gün izin verdi.Maçın ardından oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştiren tecrübeli çalıştırıcının, "Skor için değil oyun için sizi tebrik ediyorum. Beklediğim gibi oynadınız. Sonuna kadar mücadelenizi ve ruhunuzu ortaya koydunuz. Bu performansınızı devam ettirmenizi istiyorum" dediği öğrenildi.Galatasaray milli aranın ardından Spor Toto Süper Lig'de taraftarı önünde Bursaspor'u konuk edecek.