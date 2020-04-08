Galatasaray'da futbolcular liglerin tatil edildiği dönemde kendilerine verilen diyetleri uygulayarak kilo almamaya çalışıyor. Ancak buna karşılık düzenli idman yapmadıkları için bazı futbolcuların ipin ucunu kaçırdığı ifade edildi.En fazla kilo alan isimlerin ise Marcao, Mariano ve Saracchi olduğu bildirildi.Fatih Terim'den bu oyunculara dikkatli olmaları konusunda uyarı gittiği öğrenildi.