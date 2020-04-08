Galatasaray'da futbolcular kilo aldı, uyarı geldi

Süper Lig'in ertelenmesi sonrası evde çalışmalarını sürdüren bazı Galatasaraylı isimlerin kilo aldığı ortaya çıktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Galatasaray'da futbolcular kilo aldı, uyarı geldi
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08 Nisan 2020 10:07
Galatasaray'da futbolcular liglerin tatil edildiği dönemde kendilerine verilen diyetleri uygulayarak kilo almamaya çalışıyor. Ancak buna karşılık düzenli idman yapmadıkları için bazı futbolcuların ipin ucunu kaçırdığı ifade edildi.

En fazla kilo alan isimlerin ise Marcao, Mariano ve Saracchi olduğu bildirildi.

Fatih Terim'den bu oyunculara dikkatli olmaları konusunda uyarı gittiği öğrenildi.

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