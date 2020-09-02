Galatasaray'da Fred transferinde umut ışığı

Sarı- kırmızılı ekibin kirama teklifini 2 milyon euro'ya çıkartarak Manchester United'ı ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.

Manchester United ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fred, geçen sezon Premier League'de 29 maça çıktı. Skor katkısı yapamadı. Kariyerinde ise 261 maçı bulunan Fred, 25 gol, 27 asistlik performans sergiledi.

Zor görünse de Fred transferi Galatasaray'ın gündeminde kalmaya devam ediyor ve her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Manchester Evening gazetesi, Ajax'tan Donny Van de Beek'in transferinin artık bittiğini bildirdi. Menajer Solskjaer'in maaş skalasını yakalamak için bir kurban vermek zorunda olduğunu ve Fred'in en muhtemel isim olduğu belirtildi.Galatasaray'ın bu transferde önemli bir kapı olduğu da iddia edildi. Ayrıca taraftarlar, oyuncunun gönderilmesini istiyor.Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde resmi teklifi yapması bekleniyor.