Galatasaray'da flaş seçim açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tüzük gereği seçime gitmeleri gerektiği yönünde yapılan eleştirilere yanıt verdi ve pandemi nedeniyle seçim yapamadıklarını kaydetti.



Seçim yapmak için Dernekler Masası'na yazı yazdıklarını kaydeden başkan, "Biz seçim yapmak istedik. Dernekler Masası'ndan yazı geldi, geniş katılımlı sivil toplum örgütlerinin genel kurullarına 1 Aralık tarihine kadar izin verilmiyor, 1 Aralık tarihine kadar beklemeniz gerek deniyor. Bize bahane gösteriyoruz gibi söylediler, bu da bizi yaralıyor, bugün cevap geldi. " dedi.











