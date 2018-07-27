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Galatasaray'da flaş karar

Galatasaray, Ekim ayında olağanüstü mali genel kurula gitme kararı aldı.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'da flaş karar
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27 Temmuz 2018 14:35
Galatasaray'da basketbol takımının başına getirilen Ertuğrul Erdoğan'ın imza töreninde sürpriz bir karar da açıklandı.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, kulübün Ekim ayında olağanüstü mali genel kurula gideceğini açıkladı.

Yusuf Günay, olağanüstü mali genel kurulda kulübün mali yapısının görüşüleceğini dile getirdi.

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