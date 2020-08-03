Galatasaray'da flaş gerçek! Falcao milyonlar kaybetti...

Galatasaray'da geride bıraktığımız sezon yaşadığı sakatlıklarla gündemden düşmeyen ve yattığı yerden para almakla eleştirilen Falcao da oynamadığı için bonuslardan oldu ve önemli bir gelir kaybı yaşadı.



Bu sezon ligde 13 maçta forma giyen Falcao, sadece 500 bin euro bonus alma hakkı elde etti.



Milliyet'in haberine göre; Kolombiyalı forvet oynamadığı için sadece lig bonusu olarak 1.1 milyon eurodan oldu. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olamadığı için ise Falcao yine kaybetti.



Cim-Bom Falcao'nun oynadığı maçlarda kazansaydı, golcü futbolcu her maç için 35 bin euro daha alacaktı. Devler Ligi'nde 3 maçta sakatlığı yüzünden forma giyemeyen Falcao, yer aldığı 3 maçta ise galibiyet göremedi. Bu yüzden 105 bin eurodan daha oldu.



SAKATLIKLARDAN 1.5 MİLYON KAYBETTİ



Yıldız futbolcu sakatlıklar yüzünden yaklaşık 1.5 milyon euro kaybetti. Eğer Galatasaray şampiyon olsaydı Falcao yine önemli bir bonus alacaktı. Yıldız futbolcu bu kalemde ise 200 bin euro kaybetti.



Böylece Falcao 5 milyon euro sabit maaşı olmasına rağmen kazandıklarının kaybetti. Sakatlığı nedeniyle oynamaması ve başarısız tablodan olumsuz etkilendi.



Galatasaray sözleşme gereği oyuncuya ücretini 2 ay geciktirirse Falcao tek taraflı fesih hakkına sahip bulunuyor.



