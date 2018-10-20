Galatasaray'da Fernando ve Feghouli şoku

SERDAR AZİZ'İN DURUMU HENÜZ NET DEĞİL

'da Spor Toto Süper Lig'de oynanan Bursaspor maçında sakatlananve'dan kötü haber geldi.Sarı-kırmızılı takımın 24 Ekim Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Schalke mücadelesinde sakatlıkları nedeniyleveforma giyemeyecek.İki oyuncu da Bursaspor maçının ilk yarısında sakatlanarak oyun dışına alınmıştı.Galatasaray, iki oyuncunun sakatlığı ile ilgili ''Sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma tespit edilen Sofiane Feghouli ve Fernando Reges'in tedavisine başlanmıştır'' açıklamasını yapmıştı.Bursaspor maçında sakatlanan bir diğer oyuncu olan Serdar Aziz'in ise durumu henüz netlik kazanmadı. Galatasaray, Serdar'ın son durumunun yapılacak ek kontroller sonrasında belli olacağını açıkladı.