Galatasaray'da Fernando Muslera planı!

Galatasaray'da Fernando Muslera için flaş gelişme...
Takımda 14 yabancı bulunduran Galatasaray'da yönetim, Jesse Sekidika ve Valentine Ozornwafor'u kiralamayı planlıyor.
Eğer 3 yabancı transferi yapılırsa bu kez Muslera'nın sözleşmesi ocak ayına kadar dondurulacak ve kontenjanda 1 boşluk daha açılacak.
Tecrübeli kalecinin geçtiğimiz sezon oynanan Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılmış ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
Takımda 14 yabancı bulunduran Galatasaray'da yönetim, Jesse Sekidika ve Valentine Ozornwafor'u kiralamayı planlıyor.
Eğer 3 yabancı transferi yapılırsa bu kez Muslera'nın sözleşmesi ocak ayına kadar dondurulacak ve kontenjanda 1 boşluk daha açılacak.
Tecrübeli kalecinin geçtiğimiz sezon oynanan Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılmış ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.