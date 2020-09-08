Galatasaray'da Fernando Muslera planı!

Galatasaray'da takımdaki yabancı kontenjanı boşalmazsa Fernando Muslera'nın sözleşmesi dondurulacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Galatasaray'da Fernando Muslera planı!
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08 Eylül 2020 11:46
Galatasaray'da Fernando Muslera için flaş gelişme...

Takımda 14 yabancı bulunduran Galatasaray'da yönetim, Jesse Sekidika ve Valentine Ozornwafor'u kiralamayı planlıyor.

Eğer 3 yabancı transferi yapılırsa bu kez Muslera'nın sözleşmesi ocak ayına kadar dondurulacak ve kontenjanda 1 boşluk daha açılacak.

Tecrübeli kalecinin geçtiğimiz sezon oynanan Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılmış ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.



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