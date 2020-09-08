Galatasaray'da Fernando Muslera planı!

Galatasaray'da Fernando Muslera için flaş gelişme...



Takımda 14 yabancı bulunduran Galatasaray'da yönetim, Jesse Sekidika ve Valentine Ozornwafor'u kiralamayı planlıyor.



Eğer 3 yabancı transferi yapılırsa bu kez Muslera'nın sözleşmesi ocak ayına kadar dondurulacak ve kontenjanda 1 boşluk daha açılacak.



Tecrübeli kalecinin geçtiğimiz sezon oynanan Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılmış ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.



