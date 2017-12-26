Galatasaray'da Fernando kaç hafta oynayamayacak? Fernando sakatlandı



23.12.2017 14:00 BURSASPOR 1 - 1 GENÇLERBİRLİĞİ

23.12.2017 16:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR 2 - 1 BEŞİKTAŞ A.Ş.

23.12.2017 19:30 ATİKER KONYASPOR 1 - 1 FENERBAHÇE A.Ş.

24.12.2017 14:00 KAYSERİSPOR 0 - 1 EVKUR YENİ MALATYASPOR

24.12.2017 14:00 KARDEMİR KARABÜKSPOR 1 - 1 TRABZONSPOR A.Ş.

24.12.2017 16:30 KASIMPAŞA A.Ş. 1 - 2 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

24.12.2017 19:30 GALATASARAY A.Ş. 3 - 1 GÖZTEPE A.Ş.

25.12.2017 20:00 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ 3-2 TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR



SÜPER LİG'DE 18. HAFTADA HANGİ MAÇLAR VAR?





21.01.2018 00:00 KASIMPAŞA A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR

21.01.2018 00:00 BURSASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

21.01.2018 00:00 ATİKER KONYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

21.01.2018 00:00 FENERBAHÇE A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.

21.01.2018 00:00 KAYSERİSPOR - GALATASARAY A.Ş.

21.01.2018 00:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR

21.01.2018 00:00 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ - EVKUR YENİ MALATYASPOR

21.01.2018 00:00 KARDEMİR KARABÜKSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ



SÜPER LİG'DE 17. HAFTA PUAN DURUMU NASIL? TIKLAYIN



21.01.2018 00:00 ANTALYASPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.21.01.2018 00:00 KASIMPAŞA A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR21.01.2018 00:00 BURSASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK21.01.2018 00:00 ATİKER KONYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.21.01.2018 00:00 FENERBAHÇE A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.21.01.2018 00:00 KAYSERİSPOR - GALATASARAY A.Ş.21.01.2018 00:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR21.01.2018 00:00 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ - EVKUR YENİ MALATYASPOR21.01.2018 00:00 KARDEMİR KARABÜKSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ 22.12.2017 20:00 ANTALYASPOR A.Ş. 3 - 1 AYTEMİZ ALANYASPOR23.12.2017 14:00 BURSASPOR 1 - 1 GENÇLERBİRLİĞİ23.12.2017 16:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR 2 - 1 BEŞİKTAŞ A.Ş.23.12.2017 19:30 ATİKER KONYASPOR 1 - 1 FENERBAHÇE A.Ş.24.12.2017 14:00 KAYSERİSPOR 0 - 1 EVKUR YENİ MALATYASPOR24.12.2017 14:00 KARDEMİR KARABÜKSPOR 1 - 1 TRABZONSPOR A.Ş.24.12.2017 16:30 KASIMPAŞA A.Ş. 1 - 2 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK24.12.2017 19:30 GALATASARAY A.Ş. 3 - 1 GÖZTEPE A.Ş.25.12.2017 20:00 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ 3-2 TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR

Galatasaray'da Fernando'nun sağlık durumu belli oldu! Galatasaray'ın sezonun ilk devresinde önemli isimlerinden biri olan Fernando, Göztepe maçının son bölümünde sedye ile sahadan çıkmak zorunda kalmıştı. Peki Fernando'nun sakatlığı nedir? İşte tüm detaylar...Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın son dakikasında sakatlanıp sahayı sedye ile terk etmek zorunda kalan Fernando'nun iç yan bağlarında yırtık tespit edildi.Fernando bu sezon ligde Galatasaray formasıyla 16 maça çıkarken, 1 gol atmayı başardı.Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yrd. Doç. Dr. Yener İnce bugün basına açık yapılan antrenman sırasında medya mensuplarının sorularını yanıtladı ve takımda sakatlıkları bulunan isimler hakkında bilgi verdi.Yener İnce'nin sözleri şöyleydi:"Garry Rodrigues'in sağ üst arka adalede hafif derecede zorlanması var. Kampta bizimle birlikte olur, bir sıkıntısı görünmüyor.""Fernando'nun iç yan bağında ileri derecede bir yırtığı var. Çok şükür bir ön çapraz kopması yok. Genelde bu tip durumlarda biliyorsunuz süre vermemeyi tercih ediyorum. Hatırlayanlar olacaktır, Lato şu anda idmanda. Lato'nun dış yan bağı, menisküs yırtıldı ameliyat ettik. Ben o ameliyat sonrası süre vermemiştim. Çünkü erken döndüğünde 'mucize oldu' derler. Bu bizim beklediğimizden de erken dönüş oldu. Fernando'nunki ise ileri derecede bir yırtık ama ilk bulgulara göre ameliyatsız halledebileceğiz. Süre vermiyorum çünkü hayal ettiğimiz süreden daha çabuk sürede döndüğünde şova dönüyor. O da bizim sevmedimiz bir şey. Tedavisine ivedilikle başlandı, kampa kadar tedavisi devam edecek, kampta da değerlendireceğiz.""Mariano ise çok iyi durumda. Bu maça yetişmeyeceği için Mariano ya izin verdik hocamızını da bilgisi dahilinde. Kampta direkt bizimle antrenmanlara başlayacak. Kampta Fernando'nun durumunu değerlendireceğiz onun dışında tam kadro olacağız."