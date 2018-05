Galatasaray'da Fernando dakikaları sayıyor!

İLGİLİ VİDEO

Süper Lig'in ilk yarısında 24 Aralık'ta oynananmaçında sakatlanan, zor bir süreç geçirirken her geçen gün de daha iyiye gidiyor.Tedavisinin bir bölümünü Portekiz'de geçiren, sonrasında da Florya'ya dönerek hem takımla hem de bireysel olarak hazırlıklarını sürdüren Brezilyalı oyuncu Bursa maçı ile birlikte de kadroya döndü.30 yaşındaki oyuncu hafta boyunca idman performansı sonrasında sağlık heyetinin de onayı ile kadroya dahil edildi. Fatih Terim, Brezilyalı oyuncuya az da olsa süre vermeyi düşünse de zorlu lig periyodunu düşünüp dinlenmesini tercih etti.Sakatlık sürecinin tam olarak geçmesini isteyen Terim, Fernando'yu kulübede tutarken deneyimli oyuncu ise oynamak için artık dakikaları sayıyor.2 ayı aşan bir süredir sahaya çıkamayan Fernando, "Futbolu çok özledim ama taraftarları daha çok özledim. Bir an önce forma giymek istiyorum. Sakatlığım geçti.. Elbette biraz eksiklerim bulunuyor ama oynadıkça sorunlar çözülecektir" diyerek de formasını ne kadar özlediğini vurguladı.Oynamak için Fernando'nun can atması, Fatih Terim ile birlikte takımdaki değişimi de bir kez daha hatırlattı. Sakatlıkları nedeniyle formalarında ayrı kalan oyunculardan daha önce Bafetimbi Gomis dönmek için fedakarlık yaparken Kasımpaşa maçında yaşanan üzücü durumda bile oyundan çıkmayı kabul etmemişti. Fransız yıldızın yanı sıra Maicon ve Serdar da sakatlıkları süresince fedak,rlık yapan isimler arasındaydı.