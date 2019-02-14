Galatasaray'da Fernando cezalı duruma düştü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Benfica ile oynadığı mücadelede kötü bir haber aldı.
Sarı-kırmızılılarda Fernando, 40. dakikada hakemin verdiği karara tepki gösterdi ve oyun durduktan sonra topa vurunca sarı kart gördü.
Brezilyalı oyuncu, Benfica ile 21 Şubat'ta rövanşta oynanacak karşılaşmada cezalı duruma düştü.
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Sarı-kırmızılılarda Fernando, 40. dakikada hakemin verdiği karara tepki gösterdi ve oyun durduktan sonra topa vurunca sarı kart gördü.
Brezilyalı oyuncu, Benfica ile 21 Şubat'ta rövanşta oynanacak karşılaşmada cezalı duruma düştü.
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