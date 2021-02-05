Galatasaray'da Fenerbahçe öncesi iki isim sınırda

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile derbi maçta karşı karşıya gelecek.



Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.



Galatasaray, ligde oynadığı 22 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 45 puanla 23. haftayı averajla ikinci sırada bitirdi.



Liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe ise çıktığı maçların 15'ini kazanırken, 3'ünde berabere kaldı, 4'ünde ise mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekibin 48 puanı bulunuyor.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 berabere bitmişti.



- Son 4 maçını kazandı



Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.



Sarı-kırmızılı ekip, son 4 maçında Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep ve Medipol Başakşehir'i mağlup etti.



Galatasaray, Fenerbahçe derbisini de kazanarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.



- Ligin en az gol yiyen takımı



Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.



Sarı-kırmızılı takım, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 22 maçta 46 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü.



Süper Lig'de kalesini en fazla gole kapatan takım olan Galatasaray, 22 maçının 10'unda rakiplerinin skor üretmesine izin vermedi.



Fenerbahçe ise ligde 45 gol atarken, rakiplerinin 24 golüne engel olamadı.



- Feghouli forma giyemeyecek



Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası tedavi ve adaptasyon süreci devam eden Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli maçta forma giyemeyecek.



Sarı-kırmızılı takımda karantina süreci devam eden yeni transfer Gedson Fernandes'in de kadroda yer alması beklenmiyor.



- İki oyuncu kart sınırında



Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 25. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.



