Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi iki isim sınırda

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında salı günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek.



Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.



Galatasaray, ligde oynadığı 21 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, 22. haftayı 42 puanla üçüncü sırada tamamladı.



Ligde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 6'sında berabere kalan ve 9'unu kaybeden Medipol Başakşehir ise 22. haftayı 24 puanla 15. sırada bitirdi.



- Son 3 maçını kazandı



Galatasaray, Süper Lig'de son 3 maçını kazanarak galibiyet serisi yakaladı.



Sarı-kırmızılı ekip, son üç karşılaşmasında Denizlispor'u 6-1, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK'yi ise 1-0'lık skorlarla mağlup etti.



Galatasaray ayrıca sahasındaki son 7 maçtan 5 galibiyet ve 2 beraberlik ayrılarak, mağlubiyet yaşamadı.



- 5 futbolcu kadroda yok



Galatasaray'da tedavi ve adaptasyon süreçleri devam eden 5 futbolcu maçın kadrosunda bulunamayacak.



Sarı-kırmızılı futbolcular Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Radamel Falcao, maçta görev alamayacak.



- İki oyuncu kart sınırında



Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.



