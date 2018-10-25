Galatasaray'da Felipe Caicedo sesleri!

Sezon başında çok büyük uğraş bir vermesine rağmen forvet transferinde hüsran yaşayantüm gözler ocak ayına çevrilmiş durumda...Teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği forvet transferini devre arasında gerçekleştirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar listesine bir isim daha ekledi.Yönetim , Serie A ekiplerinden Lazio'da forma giyen Felipe Caicedo ile ilgileniyor.Ekvador'lu golcüyü yakından takip etmeye başlayan Sarı-Kırmızılılar, kısa süre içinde resmi girişimlere başlayabilir.Teknik direktör Fatih Terim'in 30 yaşındaki Caicedo konusunda araştırmalar yaptığı ve kısa süre içinde yönetime bir rapor sunacağı gelen bilgiler arasında..2020'ye kadar sözleşmesi varDaha önce Espanyol, Manchester City, L.Moskova, Levante ve Malaga gibi takımlarından formalarını giyen Caicedo güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Tecrübeli yıldızın 2020 yılına kadar sözleşmesi var.