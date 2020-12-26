Galatasaray'da Feghouli'nin doğum günü kutlandı

Galatasaray'da Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli için doğum günü kutlaması yapıldı

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Galatasaray'da Feghouli'nin doğum günü kutlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Aralık 2020 14:44
Galatasaray'da Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'nin doğum günü kutlandı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Feghouli'nin doğum gününün futbol takımının Trabzonspor maçı için kamp yaptığı otelde kutlandığı belirtildi.

Paylaşımda, teknik direktör Fatih Terim, oyuncular Arda Turan ve Ömer Bayram'ın 31 yaşına giren Feghouli'yi tebrik ederken çekilen fotoğraflar kullanıldı.









Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için