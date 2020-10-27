Galatasaray'da Feghouli yine kulübede

Galatasaray'da Erzurum maçında oynamayan Feghouli, iyileşmesine rağmen bu hafta yine yedek kalacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Galatasaray'da Feghouli yine kulübede
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27 Ekim 2020 09:12
Galatasaray'da belindeki ağrılar nedeniyle Erzurum maçında forma giyemeyen Feghouli, iyileşmesine rağmen bu hafta yine yedek kalacak.

Teknik Direktör Fatih Terim'in, Ankaragücü karşılaşmasında Cezayirli futbolcuyu on birde oynatmaya sıcak bakmadığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın maça sağ önde Emre Kılınç ve sol önde de Babel ile başlama eğilimde olduğu, ancak hafta boyunca oyuncuların idman performanslarının belirleyici olacağı belirtildi. Feghouli'nin antrenmanlarda istekli ve hırslı bir görüntü çizmesi durumunda Terim, sonradan da olsa oyuncusuna şans tanıyacağı öğrenildi.



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