Galatasaray'da Feghouli ve Linnes yok

Galatasaray'ın Erzurumspor ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı.Önceki gün idmanda sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Martin Linnes ile sırt ağrıları nedeniyle antrenmanı yarıda bıraktığı belirtilen Sofiane Feghouli kafilede yer almadı.Jesse Sekidika ve Emin Bayram da kafilede bulunmayan diğer isimler oldu.