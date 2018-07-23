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Galatasaray'da Feghouli seferberliği!

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızının hazırlık maçlarındaki futbolu soru işareti oluşturdu. Fatih Terim'in Feghouli'yi özel olarak uyardığı öğrenildi.

Kaynak: Takvim
Galatasaray'da Feghouli seferberliği!
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23 Temmuz 2018 06:50
Galatasaray'da Feghouli düşündürüyor... Cezayirli futbolcu geçen sezon özellikle son maçlarda büyük bir düşüş yaşamış ancak şampiyonluk kazanıldığı için bu durum fazla ön plana çıkmamıştı.

Feghouli'den çok şeyler bekleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bu sezonki hazırlık maçlarında yıldız oyuncudan istediği verimi alamadı.

PSV Eindhoven ve Valencia ile oynanan maçlarda Cezayirli yıldızın beklentilerin altında kalması kafalarda soru işareti oluşturdu.

Bu durum karşısında Teknik Direktör Fatih Terim'in öğrencisiyle bir görüşme yaparak uyardığı ortaya çıktı.

Feghouli'ye isteklerini bir bir anlatan Fatih Terim'in daha dikkatli olmasını istediği öne sürüldü.



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