Galatasaray'da Feghouli kırmızı kart gördü!

Galatasaray - Trabzonspor maçında sarı-kırmızılı ekip erkenden eksik kaldı.



Mücadelenin 30. dakikasında Trabzonspor'da Manuel da Costa, kendi yarı sahasının ortasında Sofiane Feghouli'ye bir müdahalede bulundu ve hakem Cüneyt Çakır faulü çaldı, Da Costa'ya sarı kartı gösterdi. Ancak Feghouli, yerde kaldıktan sonra Trabzonsporlu oyuncuya doğru bir müdahale yaptı ve Çakır, pozisyonu izlemek için VAR ekranına gitti.



Maçın hakemi, yaklaşık 1 dakika boyunca pozisyonu izledi ve Feghouli'nin hareketinin rakibine kasıtlı tekme atmak olduğuna karar vererek kırmızı kartını çıkardı.



Sofiane Feghouli, böylece Süper Lig kariyerinde 2. kez kırmızı kart görmüş oldu. Cezayirli oyuncu, 3 yıl önce yine bir Trabzonspor maçında kırmızı kart görmüştü.



