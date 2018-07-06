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Galatasaray'da Feghouli için özel program

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Feghouli için sarı-kırmızılılar özel bir antrenman metodu uyguluyor.

Galatasaray'da Feghouli için özel program
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06 Temmuz 2018 11:16
Tatil dönüşünde fazla kiloları olduğu tespit edilen Feghouli için özel bir program hazırlandı.

Cezayirli yıldızın, rutin antrenmanlar dışında bu programı yerine getirerek fit duruma gelmeye çalıştığı öğrenildi.

Sezonu sakat sakat tamamladığını itiraf eden ve operasyon geçiren Feghouli'nin, İsviçre kampı bittikten sonra sezona hazır hale gelmesi bekleniyor.

Sofiane Feghouli geçtiğimiz yaz transfer döneminde İngiliz temsilci West Ham United'den 4.25 milyon euro bedelle transfer edilmişti.

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