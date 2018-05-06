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Galatasaray'da Feghouli cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın Akhisarspor ile oynadığı mücadelede sarı kart gören Feghouli, Malatyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'da Feghouli cezalı duruma düştü
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06 Mayıs 2018 19:47
Galatasaray'ın Akhisarspor ile oynadığı mücadelede sarı kart gören Feghouli, cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 30. dakikasında Akhisarspor lehine penaltı kararı verildi, ardından Feghouli hakem Ali Palabıyık'a itirazlarda bulundu.

Palabıyık bunun üzerine sınırdaki Feghouli'ye sarı kart gösterdi ve Cezayirli oyuncu Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düştü.

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