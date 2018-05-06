Galatasaray'da Feghouli cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın Akhisarspor ile oynadığı mücadelede sarı kart gören Feghouli, cezalı duruma düştü.
Karşılaşmanın 30. dakikasında Akhisarspor lehine penaltı kararı verildi, ardından Feghouli hakem Ali Palabıyık'a itirazlarda bulundu.
Palabıyık bunun üzerine sınırdaki Feghouli'ye sarı kart gösterdi ve Cezayirli oyuncu Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düştü.
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Karşılaşmanın 30. dakikasında Akhisarspor lehine penaltı kararı verildi, ardından Feghouli hakem Ali Palabıyık'a itirazlarda bulundu.
Palabıyık bunun üzerine sınırdaki Feghouli'ye sarı kart gösterdi ve Cezayirli oyuncu Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düştü.
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