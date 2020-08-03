Galatasaray'da Feghouli belirsizliği!

Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nin geleceği ile ilgili soru işaretleri geçerliliğini koruyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Galatasaray'da Feghouli belirsizliği!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ağustos 2020 13:43
Galatasaray'da sözleşmesinin bitmesine 2 yıl kalan Feghouli'nin takımda kalıp kalmayacağı hala belirsiz.

Yönetim satılmasından yana, Terim de itiraz etmiyor. Ancak öncelikle alternatifinin bulunması için çaba sarfediyor.

BETO GELMEK İÇİN HAZIR KITA

Galatasaray'ın kaleci adaylarından olan Beto, Sarı-Kırmızılı kulüpten gelecek haberi bekliyor. kaleci gelen diğer teklifleri bekletiyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için